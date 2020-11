Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swiss Re : soutenu par un relèvement d'analyste Cercle Finance • 23/11/2020 à 13:06









(CercleFinance.com) - Swiss Re gagne près de 2% à Zurich, aidé par des propos d'Oddo BHF qui relève sa recommandation sur le titre du réassureur de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours revu de 88 à 94 francs suisses. Outre 'une gestion prudente des investissements, un bilan solide et un dividende sécurisé', le bureau d'études met en avant 'des multiples raisonnables' et que le titre reste en sous-performance depuis le début de l'année de 11% par rapport au secteur.

Valeurs associées SWISS RE SIX Swiss Exchange +1.91%