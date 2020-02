Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swiss Re : solide publication pour 2019 Cercle Finance • 20/02/2020 à 09:45









(CercleFinance.com) - Le groupe Swiss Re publie ce matin un bénéfice net de 727 millions de dollars au titre de 2019, contre 421 millions l'année précédente, ce qui correspond à une hausse de +73%. Les revenus du réassureur helvétique ont augmenté également, passant de 34,6 à 38,6 milliards de dollars. Le conseil d'administration va proposer une augmentation de +5% du dividende par action, à 5,90 francs suisses, et demander à l'assemblée générale d'avril prochain l'autorisation de procéder à de nouveaux rachats d'actions.

