Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swiss Re : Sergio Ermotti deviendra président du groupe Cercle Finance • 03/03/2020 à 11:00









(CercleFinance.com) - Swiss Re a annoncé que Sergio Ermotti d'UBS remplacera Walter Kielholz en tant que nouveau président du conseil d'administration l'année prochaine. Le réassureur suisse nommera Sergio Ermotti en tant que nouveau membre non exécutif du conseil d'administration lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires du 17 avril pour un mandat d'un an. En 2021, il sera nommé pour succéder à Walter Kielholz à la présidence du conseil d'administration. Sergio Ermotti est actuellement président d'UBS depuis 2011. Avant de rejoindre la banque privée suisse, il était directeur général adjoint du groupe italien UniCredit.

Valeurs associées SWISS RE SIX Swiss Exchange +2.90%