Swiss Re : s'attaque aux risques numériques avec Hitachi

(CercleFinance.com) - Swiss Re s'associe à Hitachi afin de proposer de nouvelles offres d'assurance aux fabricants adoptant l'IA dans leurs processus et leurs opérations. Les clients pourront ainsi adopter l'IA et les technologies de pointe, tout en s'assurant contre les interruptions d'activité imprévues et les nouveaux risques numériques. Ce partenariat stratégique - qui combine l'expérience d'Hitachi dans les technologies informatiques et le savoir-faire de Swiss Re en matière de gestion des risques - devrait être lancé avant la fin du mois.

