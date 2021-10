Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swiss Re : renoue avec les bénéfices nets sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 29/10/2021 à 14:35









(CercleFinance.com) - Swiss Re publie aujourd'hui un bénéfice net de 1.3 Md$ au titre des neuf premiers mois de l'année malgré des sinistres importants au 3e trimestre. Le réassureur efface ainsi largement la perte de 691 M$ enregistrée un an plus tôt à la même époque. Hors pertes liées au Covid, Swiss Re présente un résultat net de 2.3 Mds$ sur les neuf premiers mois de l'année, contre 1.6 Md$ an un plus tôt. ' Grâce à l'attention soutenue du groupe sur la qualité du portefeuille et à une souscription disciplinée, nos activités Property & Casualty Businesses ont enregistré d'excellents résultats au cours des neuf premiers mois de 2021. Dans le même temps, nous avons pu soutenir les communautés touchées par les catastrophes naturelles et la pandémie de Covid ', note Christian Mumenthaler, directeur général du groupe Swiss Re. Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, les primes nettes et autres revenus de commissions touchées par Swiss Re ressortent à 31.9 Mds$, en hausse de 6% par rapport à la même période un an plus tôt (30.1 Mds$).

Valeurs associées SWISS RE Swiss EBS Stocks +3.43%