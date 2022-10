Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swiss Re: perte nette de 285 M$ sur les 9 premiers mois information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 10:56









(CercleFinance.com) - Swiss Re a enregistré une perte nette de 285 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2022 contre un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars pour la même période de l'exercice précédent. La perte nette est de 442 millions de dollars au troisième trimestre.



' Cette baisse s'explique principalement par des résultats d'investissement nettement plus faibles, d'importants sinistres pour catastrophes naturelles de 2,7 milliards USD ainsi que par des réserves de 283 millions USD au premier trimestre liées à la guerre en Ukraine ' indique le groupe.



Les primes nettes acquises et les revenus de commissions du Groupe ont augmenté de 1,3% à 32,4 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2022 par rapport à la même période de l'année dernière.



' Comme annoncé le 18 octobre 2022, il est peu probable que Swiss Re atteigne son objectif de ROE de 10% en 2022. Néanmoins, Swiss Re reste confiant dans les perspectives à moyen terme et s'est engagé à atteindre son objectif de porter le ROE du groupe US GAAP à 14% en 2024 ' indique le groupe.



Christian Mumenthaler, Chief Executive Officer du groupe Swiss Re, a déclaré: ' Bien que P&C Re ait été considérablement touchée en particulier par les sinistres liés aux grandes catastrophes naturelles, toutes les autres activités affichent de bons résultats et sont en voie d'atteindre leurs objectifs financiers pour 2022. '





