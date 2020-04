Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swiss Re : ne va pas lancer son programme de rachat d'actions Cercle Finance • 20/04/2020 à 12:18









(CercleFinance.com) - Swiss Re a décidé de ne pas lancer son programme de rachat d'actions, invoquant la volatilité actuelle du marché et la crise économique en raison de la pandémie de Covid-19. Cette décision intervient malgré l'approbation par les actionnaires de la société de toutes les propositions présentées par le conseil d'administration lors de son assemblée générale annuelle tenue à Zurich vendredi dernier, y compris l'autorisation d'un nouveau programme de rachat d'actions pouvant atteindre 1 milliard de francs suisses. La décision a été prise lors d'une réunion après l'assemblée générale, a indiqué le groupe. Les actionnaires ont également approuvé une augmentation de 5% du dividende ordinaire à 5,90 francs suisses, a indiqué le réassureur suisse. Lors de l'assemblée générale annuelle - qui s'est déroulée sans la présence des actionnaires - le président de Swiss Re, Walter Kielholz, a déclaré que l'impact financier pour le groupe de la crise actuelle était 'absolument gérable' à ce stade.

Valeurs associées SWISS RE SIX Swiss Exchange +0.28%