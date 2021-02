Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swiss Re : lourde perte, dividende stable Cercle Finance • 19/02/2021 à 11:20









(CercleFinance.com) - La société d'assurance et réassurance suisse, Swiss Re, a déclaré une perte nette du Groupe de 878M$ en 2020, très loin des 727M$ de bénéfices enregistrés un an plus tôt. Le groupe précise toutefois qu'hors effet du Covid, le bénéfice net s'élève à 2,2Mds$ en 2020. S'appuyant sur ce chiffre et sur la base de perspectives de marché positives, le Conseil d'Administration proposera un dividende stable de CHF 5.90 par action lors de l'Assemblée Générale du 16 avril 2021. 'Notre position de capital est restée très solide tout au long de 2020, malgré l'impact sans précédent du COVID-19 et une fréquence inhabituellement élevée de catastrophes naturelles. Les activités de Swiss Re ont continué à fonctionner sans interruption, offrant une solide performance sous-jacente', estime John Dacey, directeur financier du groupe.

