Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swiss Re : le titre recule après une dégradation Cercle Finance • 29/09/2020 à 14:35









(CercleFinance.com) - Swiss Re accuse mardi l'une des plus fortes baisses de l'indice SMI de la Bourse de Zurich après que Credit Suisse a abaissé son opinion sur le titre à 'sous-performance', avec un objectif de cours de 81 francs suisses. A 14h30, Swiss Re perd 1,3%, tandis que le SMI cède 0,5%. L'action accuse désormais une baisse de plus de 36% depuis le début de l'année. 'Le titre semble bon marché, mais nous n'attendons aucune revalorisation tant qu'un redressement n'aura pas eu lieu au niveau des souscriptions', expliquent les analystes de Credit Suisse dans une note consacrée aux réassureurs. 'La dividende apparaît sécurisé, mais beaucoup d'acteurs du secteur affichent des rendements tout aussi élevés, mais avec des niveaux de risques liés au Covid-19 bien inférieurs', ajoute le broker. Credit Suisse dit actuellement préférer l'allemand Hannover Re au sein du secteur.

Valeurs associées SWISS RE SIX Swiss Exchange -1.43%