Swiss Re : lancement d'une assurance habitation avec Ikea

(CercleFinance.com) - Le réassureur suisse Swiss Re annonce ce mardi s'associer au suédois Ikea, afin de lancer une offre d'assurance habitation offrant une 'protection facilement accessible' à un prix 'abordable'. L'assurance habitation sur mesure, appelée 'Hemsaker', peut être souscrite en ligne via le site Internet d'Ikea en quelques minutes, en quelques clics sur n'importe quel appareil numérique. Le produit - qui combine la plate-forme numérique iptiQ de Swiss Re et l'accès client d'Ikea - est proposée au départ en Suisse et à Singapour.

Valeurs associées SWISS RE SIX Swiss Exchange +0.17%