Swiss Re : la branche 'Life Capital' va être démantelée

(CercleFinance.com) - Swiss Re a annoncé vendredi le démantèlement de 'Life Capital', sa branche d'assurance primaire (B2B2C) et d'assurance des entreprises (B2B), sa plus petite activité en termes de primes. Le géant suisse de la réassurance justifie sa décision par la récente cession de ReAssure, sa filiale spécialisée dans les portefeuilles fermés au Royaume-Uni, une opération qui avait réduit le périmètre de la division 'Life Capital' à sa plus simple expression. Conséquence immédiate, Thierry Léger - qui occupait le poste de directeur général de la branche - a été nommé en tant que directeur de la souscription ('chief underwriting officer') au niveau du groupe. La finalisation de la dissolution de l'activité 'Life Capital' est attendue d'ici à la fin de l'année. A noter que Swiss Re a également annoncé ce vendredi un partenariat stratégique avec LocalTapiola, une compagnie d'assurance finlandaise, à laquelle il donnera un accès à son réseau de partenaires.

Valeurs associées SWISS RE SIX Swiss Exchange +0.29%