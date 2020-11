Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swiss Re : l'optimisme règne à la journée des investisseurs Cercle Finance • 20/11/2020 à 11:55









(CercleFinance.com) - Le réassureur suisse Swiss Re a déclaré vendredi qu'il continuait de traverser la crise du Covid-19 avec une approche de réserve 'proactive' et un bilan 'très solide'. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée des investisseurs, la société a confirmé ses objectifs financiers et présenté des perspectives positives, citant l'amélioration des conditions de marché et des opportunités de croissance ciblées dans ses activités. 'Nous sommes optimistes quant aux perspectives de toutes nos activités, car nous constatons une dynamique positive du potentiel de bénéfices sous-jacents du groupe', a déclaré Christian Mumenthaler, le directeur général. L'unité de réassurance IARD de Swiss Re - l'un des principaux contributeurs aux bénéfices de la société - devrait améliorer son ratio combiné normalisé à un niveau inférieur ou égal à 96% en 2021, a déclaré le groupe.

Valeurs associées SWISS RE SIX Swiss Exchange +0.81%