Swiss Re : en perte sur neuf mois avec le Covid

(CercleFinance.com) - Le réassureur Swiss Re a fait état vendredi d'une perte de 691 millions de dollars au titre des neuf premiers mois de l'exercice 2020, malgré la réalisation d'un bénéfice net de 444 millions de dollars au troisième trimestre. Le groupe de Zurich justifie sa perte par les demandes d'indemnisations importantes liées au Covid-19, qui ont dû être revues à la baisse pour atteindre trois milliards de dollars sur les neuf premiers mois de l'année. En excluant l'impact du coronavirus, Swiss Re aurait affiché un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars à fin septembre, est-il précisé dans le communiqué. La société de réassurance assure par ailleurs avoir maintenu une 'très solide' position de capital, avec un ratio de solvabilité au sens du test suisse de solvabilité (SST) qui dépassait les 220% à l'issue du troisième trimestre. Swiss Re fait néanmoins d'une certaine prudence au moment d'aborder ses perspectives. 'L'incertitude entourant de nombreux facteurs ayant trait à la pandémie demeure élevée et pourrait affecter le niveau des demandes de règlement au cours des prochaines trimestres, d'une manière positive ou négative', prévient le groupe. Sa publication était toutefois bien accueillie à la Bourse de Zurich, où ses titres progressaient de 1,8% dans les premiers échanges.

Valeurs associées SWISS RE SIX Swiss Exchange +3.28%