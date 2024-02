Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Swiss Re: en léger recul après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 10:01









(CercleFinance.com) - Swiss Re recule de plus de 1% à Zurich après la publication par le réassureur helvétique d'un bénéfice net en augmentation à 3,2 milliards de dollars pour 2023, soit un rendement des capitaux propres (ROE) de 22,3% pour l'ensemble de l'année.



'La meilleure adéquation des prix en assurance dommages à la suite d'importants renouvellements et notre discipline en matière de souscription nous ont aidés à gérer les pertes élevées découlant de catastrophes naturelles', note son CEO Christian Mumenthaler.



Une augmentation du dividende de 6% à 6,80 dollars par action sera proposée lors de l'AG du 12 avril, au titre de 2023. Pour l'année 2024, Swiss Re vise un résultat net du groupe conforme aux normes IFRS de plus de 3,6 milliards de dollars.





Valeurs associées SWISS RE Swiss EBS Stocks -1.83%