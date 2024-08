Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Swiss Re: consensus dépassé, objectifs réaffirmés information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 10:21









(CercleFinance.com) - Swiss Re, le deuxième réassureur mondial, s'est montré optimiste jeudi quant à l'atteinte de ses objectifs annuels après avoir fait état d'une performance supérieure aux attentes sur le deuxième trimestre.



Son bénéfice net s'est monté à 996 millions de dollars sur les trois mois clos fin juin, surpassant largement le consensus qui était de 925 millions, ce qui porte à 2,1 milliards de dollars son profit sur l'ensemble du premier semestre.



D'après les analystes de RBC, le groupe a profité de solides retours sur ses placements financiers, dans un contexte de remontée des taux d'intérêt, et d'un ratio combiné meilleur que prévu dans les dommages.



Le groupe, dont le rendement des fonds propres atteignait 20,1% à la fin juin, s'est dit bien parti pour atteindre ses objectifs annuels, notamment un bénéfice net 2024 de plus de 3,6 milliards de dollars, tout en mettant en avant l'environnement économique et géopolitique 'difficile' du moment.



'Les perspectives annuelles ont été maintenues, comme cela a été le cas chez les autres acteurs du secteur, dans un contexte de prudence avant la saison des ouragans', expliquent les équipes de RBC.



En Bourse, l'action Swiss Re profitait de l'ensemble de ces annonces et prenait autour de 3,6% en début de matinée, figurant largement en tête au sein de l'indice SMI.





Valeurs associées SWISS RE 115,00 CHF Swiss EBS Stocks +3,70%