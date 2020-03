Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swiss Re : bien orienté sur un relèvement de broker Cercle Finance • 31/03/2020 à 12:55









(CercleFinance.com) - Swiss Re grimpe de près de 5% à Zurich, soutenu par un relèvement de conseil chez UBS directement de 'vente' à 'achat' sur le titre du réassureur helvétique, avec un objectif de cours rehaussé de 88,5 à 90 francs suisses. 'Nous trouvons maintenant les risques sur les réserves et les rachats d'actions pris en compte', explique dans sa note l'intermédiaire financier, pour qui 'le débat clé s'est déplacé vers le caractère durable du dividende'.

Valeurs associées SWISS RE SIX Swiss Exchange +3.64%