Swiss Re: bénéfice net de 1,1 Md$ au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Swiss Re publie un bénéfice net de 1092 M$ au titre du 1er trimestre, supérieur au consensus, après une discipline de souscription et des revenus de placement solides, laissant apparaître un BPA de 3,76$.



Le chiffre d'affaires lié à l'assurance du Groupe a atteint 11,7 milliards de dollars pour le premier trimestre 2024.



'Swiss Re a connu un bon début d'année, toutes nos principales activités affichant de solides résultats. Cela reflète une discipline de souscription continue, un retour sur investissement solide et une gestion efficace des dépenses d'exploitation', a commenté Christian Mumenthaler, président-directeur général du groupe Swiss Re.





