Swiss Re-Bénéfice en hausse de 24% au S1, objectifs confirmés

La compagnie de réassurance Swiss Re SRENH.S a fait état jeudi d'un bénéfice net en hausse de 24%, dépassant les attentes, tout en maintenant les objectifs financiers pour l'ensemble de l'année.

Le groupe a enregistré un bénéfice net de 2,605 milliards de dollars (2,23 milliards d'euros) pour les six premiers mois de l'année, contre 2,097 milliards un an plus tôt et tandis que les analystes tablaient sur 2,472 milliards de dollars.

Le groupe a cité la faiblesse des sinistres liés aux grandes catastrophes naturelles au deuxième trimestre, après avoir fait état d'un impact des incendies de Los Angeles au premier trimestre, ainsi que d'un résultat d'investissement plus élevé.

En juin, Swiss Re a enregistré des diminutions de prix de 2,4% lors du renouvellement de ses contrats en juin, à l'instar de ses principaux concurrents Munich Re MUVGn.DE et Hannover Re HNRGn.DE .

Avant la cloche, le titre prenait 1,85% à la Bourse de Zurich.

