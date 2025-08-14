 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Swiss Re-Bénéfice en hausse de 24% au S1, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 08:27

La compagnie de réassurance Swiss Re SRENH.S a fait état jeudi d'un bénéfice net en hausse de 24%, dépassant les attentes, tout en maintenant les objectifs financiers pour l'ensemble de l'année.

Le groupe a enregistré un bénéfice net de 2,605 milliards de dollars (2,23 milliards d'euros) pour les six premiers mois de l'année, contre 2,097 milliards un an plus tôt et tandis que les analystes tablaient sur 2,472 milliards de dollars.

Le groupe a cité la faiblesse des sinistres liés aux grandes catastrophes naturelles au deuxième trimestre, après avoir fait état d'un impact des incendies de Los Angeles au premier trimestre, ainsi que d'un résultat d'investissement plus élevé.

En juin, Swiss Re a enregistré des diminutions de prix de 2,4% lors du renouvellement de ses contrats en juin, à l'instar de ses principaux concurrents Munich Re MUVGn.DE et Hannover Re HNRGn.DE .

Avant la cloche, le titre prenait 1,85% à la Bourse de Zurich.

(Rédigé par Tom Sims ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

HANNOVER RUECK
257,400 EUR XETRA 0,00%
MUENCHENER RUECKV
558,600 EUR XETRA 0,00%
SWISS RE
150,650 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
