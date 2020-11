Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swiss Life : un nouveau directeur général pour la France Cercle Finance • 04/11/2020 à 12:54









(CercleFinance.com) - Swiss Life annonce la nomination de Tanguy Polet, 50 ans, en tant que nouveau directeur général de Swiss Life France, à compter du 1er mars 2021. Il succèdera à Charles Relecom, 67 ans, qui quittera ses fonctions exécutives après 45 années au sein du Groupe SwissLife. Tanguy Polet occupe jusqu'à présent la fonction de directeur de la division clients et transformation digitale. Il est également membre du Comité Exécutif de Swiss Life France.

