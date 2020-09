Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swiss Life : se sépare d'un immeuble de bureaux à Hambourg Cercle Finance • 22/09/2020 à 11:25









(CercleFinance.com) - Swiss Life Asset Managers France annonce la cession du ' Neuer Dovenhof ', un immeuble de bureaux et de commerces, situé au coeur du quartier d'affaires de Hambourg (Allemagne). Le bâtiment, cédé entièrement occupé avec ses 37 locataires, a été construit entre 1991 et 1993. Il s'étire sur plus de 22 000m2 et 14 niveaux. Le montant de la transaction n'a pas été précisé.

Valeurs associées SWISS LIFE HLDG SIX Swiss Exchange +0.08%