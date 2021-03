Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swiss Life : résultats sans surprise, le titre se replie Cercle Finance • 02/03/2021 à 10:45









(CercleFinance.com) - Swiss Life a fait état mardi de résultats annuels en ligne avec les attentes des analystes financiers, tout en confirmant ses objectifs pour l'exercice 2021. En milieu de matinée, le titre du numéro un suisse de l'assurance-vie reculait de quelque 0,7% dans un marché boursier suisse en progression d'environ 0,4%. Dans un communiqué publié dans la matinée, Swiss Life dit avoir dégagé un bénéfice d'exploitation de 1.572 millions de francs suisses sur l'exercice écoulé, en baisse de 5% par rapport à l'exercice précédent. Son bénéfice net s'inscrit, lui, en baisse de 13% à 1.051 millions de francs, un recul que le groupe basé à Zurich attribue à deux effets exceptionnels qui n'étaient pas liés à la pandémie. Swiss Life explique avoir notamment dû constituer une provision de 70 millions de francs sur l'exercice en raison de discussions engagées avec le Department of Justice américain (DoJ) en vue du règlement d'un litige portant sur un ancien portefeuille de clients américains. Dans son communiqué, le groupe indique qu'il proposera à l'assemblée générale un relèvement du dividende de 20 francs à 21 francs par action. Swiss Life se dit également en bonne voie dans la réalisation de son programme 'Swiss Life 2021' et confirme ses objectifs financiers.

