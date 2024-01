Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Swiss Life: prise de participation dans Equans information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 17:36









(CercleFinance.com) - Swiss Life Asset Managers annonce prendre une participation majoritaire dans le réseau britannique de chauffage et de refroidissement urbains d'Equans, en consortium avec Schroders Greencoat.



Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'investissement en infrastructures des fonds concernés, souligne Swiss Life.



Le portefeuille est opérationnel et comprend 12 réseaux de chauffage et de refroidissement urbains, desservant une clientèle résidentielle, commerciale, publique et de détail, ce qui en fait la plus grande entreprise de chauffage urbain du Royaume-Uni avec une capacité de 432MW, 117MW de refroidissement et 67MW d'électricité.



Swiss Life Asset Managers diversifie ainsi encore son portefeuille avec cet investissement supplémentaire dans les services en énergie.







Valeurs associées SWISS LIFE HLDG Swiss EBS Stocks +1.24%