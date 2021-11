Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swiss Life : présente son programme 'Swiss Life 2024' information fournie par Cercle Finance • 25/11/2021 à 09:52









(CercleFinance.com) - Swiss Life présente aujourd'hui le nouveau programme d'entreprise ' Swiss Life 2024 ' à l'occasion de la Journée des investisseurs d'aujourd'hui. Le groupe relève ses ambitions dans tous les objectifs financiers. Pour les années 2022 à 2024, Swiss Life vise une augmentation du résultat lié aux frais et commissions à 850-900 millions de francs d'ici 2024 (' Swiss Life 2021 ' : 600-650 millions de francs) et un rendement des capitaux propres corrigé de 10-12% (' Swiss Life 2021 ' : 8-10%). Le groupe a également pour objectif le transfert de liquidités cumulé à la holding de 2,8-3,0 milliards de francs entre 2022 et 2024 (' Swiss Life 2021 ' : 2,0-2,25 milliards de francs). Il vise une quote-part de distribution de dividendes de plus de 60% à partir de 2022 (' Swiss Life 2021 ' : 50-60%) et un programme de rachat d'actions de 1 milliard de francs de décembre 2021 à mai 2023. Enfin, Swiss Life souhaite mettre en place une stratégie de développement durable 2024 avec une trajectoire de réduction des émissions de CO2 dans le portefeuille immobilier en détention directe et dans l'écologie d'entreprise. ' Depuis 2009, Swiss Life a mené à bien trois programmes d'entreprise d'affilée. Et avec l'actuel programme “ Swiss Life 2021 ” également, nous atteindrons voire dépasserons les objectifs. C'est un excellent bilan et point de départ pour “ Swiss Life 2024 ” ', déclare Patrick Frost, CEO du groupe Swiss Life.

Valeurs associées SWISS LIFE HLDG Swiss EBS Stocks +3.43%