Swiss Life : nouveau président du directoire pour SLBP

(CercleFinance.com) - Swiss Life Banque Privée annonce l'arrivée de Hervé Mercier Ythier en qualité de président du directoire (et membre du comité exécutif de Swiss Life France) à compter du 24 février 2020, succédant à Tanguy Polet, qui occupait la fonction ad intérim depuis septembre 2017. Au sein d'UBS France depuis 2005, Hervé Mercier Ythierest est depuis 2011 directeur général délégué et membre du conseil d'administration d'UBS Holding (France)SA, entité couvrant les activités de banque privée, de banque d'investissement et de gestion d'actifs.

Valeurs associées SWISS LIFE HLDG SIX Swiss Exchange +0.18%