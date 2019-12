Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swiss Life : nomination dans l'équipe de recherche AM Cercle Finance • 17/12/2019 à 10:25









(CercleFinance.com) - Swiss Life Asset Managers annonce la nomination de Josipa Markovic comme économiste marchés émergents au sein de son équipe de recherche, à Zurich. Elle est ainsi responsable de l'analyse de l'évolution conjoncturelle et des risques dans les pays émergents. Ses opinions sont transmises aux gérants pour les aider à construire leurs allocations de portefeuilles. Elle participe également à la rédaction des publications mensuelles et trimestrielles de Swiss Life Asset Managers. De 2017 à 2018, Josipa Markovic a travaillé en tant qu'économiste auprès de la Chambre de commerce allemande à l'étranger (AHK) de Shanghaï, en Chine, où elle était notamment en charge d'analyser l'évolution économique et politique de la Chine.

Valeurs associées SWISS LIFE HLDG SIX Swiss Exchange +0.49%