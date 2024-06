Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Swiss Life: nomination d'un nouveau Président du Directoire information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 08:05









(CercleFinance.com) - Swiss Life Asset Managers France annonce la nomination de Fabian Hürzeler au poste de Président du Directoire.



Il succède à Frédéric Bôl, qui a dirigé l'entreprise en France pendant 15 ans. Frédéric Bôl reste au sein de l'entreprise où il prend de nouvelles fonctions. Frédéric Bôl est nommé Vice-Président du Conseil de Surveillance et Strategic Business Development Senior Advisor de Swiss Life Asset Managers France.



Avant sa nomination, Fabian Hürzeler, 42 ans, occupait depuis 2022 le poste de Directeur Real Estate Data & Digitalisation au sein de Swiss Life Asset Managers.



Fabian Hürzeler a travaillé de 2009 à 2017 au sein de l'ex-Groupe Credit Suisse où il a occupé différents postes, dont celui de Senior Economist avant de prendre la direction du département Swiss Real Estate Research en 2015. Fabian Hürzeler a rejoint Swiss Life Asset Managers en 2017 en tant que Product & Service Manager Real Estate Portfolio Management.



En 2020, il devient Programme Manager Real Estate IT Platform et est nommé Head Real Estate Data & Digitalisation en 2022. Depuis le 1er juin 2024, Fabian Hürzeler est Président du Directoire de Swiss Life Asset Managers en France et membre du comité exécutif de Swiss Life Asset Managers.



Stefan Mächler, Group CIO Swiss Life a déclaré : ' L'expérience internationale en gestion d'actifs de Fabian Hürzeler et son expertise en transformation digitale tournée vers les attentes des investisseurs seront clés pour accompagner Swiss Life Asset Managers France dans les prochaines étapes de son développement. Je me réjouis que nous ayons trouvé en interne un successeur dont le profil répond parfaitement aux mutations de notre secteur.'





