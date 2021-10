Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swiss Life : l'UE autorise la co-acquisition d'Aves One information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 12:55









(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce aujourd'hui avoir approuvé l'acquisition du contrôle en commun de Aves One (société allemande propriétaire et bailleur de wagons de fret ferroviaire et de caisses mobiles) par Swiss Life (société basée en Suisse fournissant des solutions d'assurance-vie et services financiers), et le français Vauban Infrastructure Partners (société du groupe BPCE, spécialiste de la gestion d'actifs). La Commission a conclu que l'opération envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence en raison de son impact limité sur le marché.

Valeurs associées SWISS LIFE HLDG Swiss EBS Stocks +0.50%