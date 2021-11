Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swiss Life : l'UE autorise l'acquisition d'Infrareal information fournie par Cercle Finance • 10/11/2021 à 11:32









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun d'Infrareal par Gelsenwasser, deux entreprises allemandes, et Swiss Life. Infrareal se compose de deux filiales opérationnelles, Pharmaserv GmbH et Pharmapark Jena GmbH, qui exploitent des parcs d'activités en Allemagne, en mettant l'accent sur le secteur des sciences de la vie, et fournissent, entre autres, des services de gestion de sites, des infrastructures intégrées et des services techniques et logistiques. La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne poserait pas de problème de concurrence étant donné son impact limité sur le marché.

Valeurs associées SWISS LIFE HLDG Swiss EBS Stocks +0.08%