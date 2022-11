Swiss Life: hausse des commissions sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 10:09

(CercleFinance.com) - Le groupe Swiss Life a encore développé ses activités de commissions au cours des trois premiers trimestres de 2022 et a généré des produits de commissions d'un montant total de 1745 millions de CHF (contre 1635 millions de CHF un an plus tôt).



La croissance de 13% en monnaie locale est due à Swiss Life Asset Managers (+13%), aux produits et services propres et de tiers (+7%) et aux IFA propres (+6%).



Le Groupe a généré des primes de 15 milliards de CHF au cours des trois premiers trimestres (contre 15,2 milliards de CHF un an plus tôt), soit une augmentation de 2 % en monnaie locale.



'Swiss Life a pu poursuivre le bon développement du premier semestre 2022 au cours du troisième trimestre de l'année', a commenté Patrick Frost, CEO de Swiss Life. 'Nous progressons bien dans la mise en oeuvre de notre programme à l'échelle du groupe 'Swiss Life 2024' et confirmons les objectifs financiers du groupe. Nous continuons à développer Swiss Life avec succès également en période de taux d'intérêt et d'inflation plus élevés '.