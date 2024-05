Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Swiss Life: en berne après son point trimestriel information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - Swiss Life recule de 2% à Zurich, après un point d'activité au titre des trois premiers mois de 2024, d'où ressort notamment une augmentation de 11% (en monnaie locale) de ses revenus issus de frais et de commissions, à 639 millions de francs suisses.



'Nous sommes donc toujours en bonne voie avec notre programme d'entreprise 'Swiss Life 2024' pour atteindre ou dépasser tous les objectifs financiers du groupe d'ici la fin de l'année', affirme le CEO Matthias Aellig.



'Concernant le résultat lié aux frais et commissions, nous pensons que nous atteindrons l'extrémité inférieure de l'ambitieuse fourchette visée de 850-900 millions de francs d'ici fin 2024', poursuit-il néanmoins.



L'assureur-vie helvétique revendique aussi des recettes de primes de 7,5 milliards de francs (+2% en monnaie locale), ainsi que des produits directs des placements de 1024 millions, contre 937 millions sur la même période de l'année dernière.





