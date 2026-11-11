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Swiss Life délaissé en Bourse malgré une activité en progression
information fournie par Zonebourse 11/11/2026 à 09:43

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Swiss Life cède 2% mercredi à la Bourse de Zurich, malgré la publication de primes en hausse sur les neuf premiers mois de 2026, soutenues notamment par une forte demande pour les produits d'assurance-vie à prime unique.

L'assureur suisse a enregistré 17,4 milliards de francs suisses (21,1 milliards de dollars) de primes sur la période, contre 16,3 milliards un an plus tôt à taux de change constants. Le marché domestique a représenté plus de la moitié de ce montant, avec 9,4 milliards de francs de primes encaissées.

Parallèlement, les revenus de commissions ont progressé de 8 % en monnaies locales, pour atteindre 2,04 milliards de francs suisses.

"Avec notre programme Swiss Life 2027, nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs financiers", a déclaré le directeur général du groupe, Matthias Aellig, dans un communiqué.

Dans le cadre de ce plan stratégique, Swiss Life vise des revenus de commissions supérieurs à 1 milliard de francs suisses d'ici 2027, ainsi qu'un rendement ajusté des fonds propres compris entre 17 % et 19 % sur la période 2025-2027.

AlphaValue souligne que la croissance des revenus de commissions de Swiss Life au troisième trimestre 2026 a été largement soutenue par la première consolidation de TELIS. Hors cette contribution, la progression aurait été limitée à environ 4%, contre 7% au premier semestre, en raison d'une forte hausse des éliminations intragroupe, malgré la bonne dynamique des différentes divisions.

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