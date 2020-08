Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swiss Life confirme ses objectifs malgré un recul de son bénéfice au S1 Reuters • 13/08/2020 à 08:43









ZURICH, 13 août (Reuters) - Swiss Life SLHN.S a déclaré jeudi qu'il maintenait ses objectifs financiers en dépit d'une baisse de 6% du bénéfice d'exploitation corrigé à 780 millions de francs suisses (725,2 millions d'euros) au premier semestre. "Les chiffres semestriels soulignent la durabilité et la résistance de notre modèle commercial. Ainsi, nous sommes sur la bonne voie avec notre programme d'entreprise 'Swiss Life 2021' et nous confirmons les objectifs financiers correspondants, y compris le rendement des capitaux propres de 8 à 10%, qui vaut pour chaque année de la période stratégique", a commenté le directeur général du groupe suisse Patrick Frost. (Michael Shields; version française Juliette Portala)

Valeurs associées SWISS LIFE HLDG SIX Swiss Exchange +3.44%