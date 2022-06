Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swiss Life : cède 'La Marseillaise' à Perial AM information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 18:09









(CercleFinance.com) - Swiss Life Asset Managers France annonce la cession de la tour ' La Marseillaise ' à Perial Asset Management.



Cette tour conçue par Jean Nouvel et construite par le groupe Constructa, a été livrée en 2018. Elle se situe dans le quartier Euroméditerranée, qui forme le premier quartier central d'affaires d'Europe du Sud et le 3ème quartier d'affaires de France.



' La Marseillaise ' développe une surface de près de 38 000 m² répartis sur 33 niveaux, dont : une majorité de bureaux (34 318m²), un RIE et quelques commerces en pied d'immeubles.





Valeurs associées SWISS LIFE HLDG Swiss EBS Stocks +3.16%