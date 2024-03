Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Swiss Life: bénéfice net accru de 8% en 2023 information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 11:05









(CercleFinance.com) - Swiss Life publie au titre de 2023 un bénéfice net de 1,11 milliard de francs suisses et un résultat d'exploitation ajusté de 1,5 milliard, en croissances respectives de 8% et 1%, mais avec un résultat des commissions en retrait de 13% à 664 millions.



Expliquant que ce dernier a été plombé par un environnement de marché immobilier morose, le CEO Patrick Frost se dit néanmoins sur la bonne voie pour atteindre ou dépasser tous les objectifs dans le cadre de son programme 'Swiss Life 2024'.



Lors de l'AG du 15 mai, le conseil d'administration de l'assureur-vie proposera un dividende en hausse de 10% à 33 francs par action au titre de 2023, correspondant à un taux de distribution de 86%, dividende qui sera distribué le 22 mai.



Par ailleurs, Swiss Life indique que si Markus Leibundgut se remet bien de son cancer, il a néanmoins décidé de se retirer, et que son conseil a donc nommé Roman Stein au poste de CEO définitif de Swiss Life Switzerland avec effet immédiat.





Valeurs associées SWISS LIFE HLDG Swiss EBS Stocks -5.59%