Cercle Finance • 17/08/2022 à 09:10

Swiss Life: augmentation de 4% du bénéfice net semestriel









(CercleFinance.com) - Swiss Life publie un bénéfice net en augmentation de 4% à 642 millions de francs suisses et un bénéfice d'exploitation ajusté en hausse de 6% à 922 millions pour le premier semestre 2022, ainsi qu'un rendement ajusté des capitaux propres amélioré de 0,5 point à 11,8%.



En monnaies locales, le résultat des commissions a augmenté de 17% à 349 millions de francs, toutes ses divisions ayant augmenté leurs contributions à ce résultat, pour des revenus de commissions en croissance de 13% à 1,17 milliard.



Au premier semestre 2022, les primes se sont élevées à 10,8 milliards de francs, soit une augmentation de 2% en monnaies locales, et le groupe a engrangé des revenus directs des placements de 1,98 milliard de francs (contre 1,97 milliard un an auparavant).



'Ces résultats solides au premier semestre montrent que nous avons pris un bon départ dans notre programme 'Swiss Life 2024' à l'échelle du groupe', commente le CEO Patrick Frost, qui confirme ainsi ses objectifs financiers pour 2024.





