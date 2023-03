Swiss Life Asset Managers : signature d’un bail pour l'immeuble " La Fabrique " à Nanterre

(AOF) - Swiss Life Asset Managers France annonce la signature d'un bail portant sur l'intégralité de l'immeuble " La Fabrique " à Nanterre dans le cadre d'un bail long terme. Situé 10-12 rue des Trois Fontanots à Nanterre, l’immeuble a été acquis dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) en 2020 pour le compte de l’OPCI SwissLife ESG Dynapierre labellisé ISR. Les 3 500 m² de cet immeuble viendront accueillir à la rentrée 2023 les élèves de l’école Digital College pour une durée de 12 ans ferme.

A proximité de la station Nanterre Préfecture, " La Fabrique " a fait l'objet d'une restructuration haut de gamme en phase avec les objectifs ESG du fonds, afin de créer un ensemble immobilier vertueux sur les aspects environnementaux et de confort pour les usagers notamment.

Avec la création d'espaces de convivialité et de partage (café, salle de sport, terrasses végétalisées et aménagées, etc.) l'aménagement a été pensé pour favoriser l'intelligence collective.