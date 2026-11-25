(Zonebourse.com) - Swiss Life Asset Managers France poursuit la diversification européenne de son fonds SLF Dynapierre ELTIF avec l'acquisition d'un ensemble immobilier d'environ 15 000 m² dédié à la recherche et à l'innovation à Espoo, dans la métropole d'Helsinki.

Cette première implantation dans les pays nordiques porte sur un actif intégralement loué à VTT, l'un des principaux organismes de recherche finlandais, détenu à 100 % par l'État. La durée résiduelle du bail, de près de 15 ans, offre au fonds une visibilité à long terme sur ses revenus locatifs.

L'opération permet de réduire l'exposition du portefeuille à la France, de 52 % à 49 %, et aux bureaux traditionnels, de 75 % à 68 %. Elle devrait également contribuer à la performance du fonds, le rendement de l'actif étant supérieur au rendement net moyen de son patrimoine immobilier, qui avoisinait 5,20 % à fin septembre 2026.

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