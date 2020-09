Swiss Life Asset Managers : nouvelle solution de placement en immobilier industriel et logistique

(AOF) - Swiss Life Asset Managers ajoute à sa gamme une solution de placement en immobilier industriel et logistique en Europe. "Ce fonds s'adresse à des investisseurs institutionnels souhaitant s'exposer à un secteur aux perspectives de croissance intéressantes", explique le gestionnaire d'actifs. Le nouveau fonds luxembourgeois, "Swiss Life Real Estate Funds (LUX) S.A., SICAV-SIF - European Industrial & Logistics", investit dans un portefeuille diversifié et de haute qualité d'immobilier industriel et logistique en Europe.

L'accent est mis sur l'Allemagne et la France, avec aussi d'autres actifs dans le reste de l'Europe, en particulier en Grande-Bretagne, au Benelux et en Suisse. Une allocation la plus égale possible est prévue entre les catégories industrielles et logistiques.

"Cette approche innovante combine les avantages des deux classes d'actifs immobiliers : la forte diversification des revenus locatifs et la souplesse d'utilisation des actifs industriels ainsi que le rendement élevé et la forte demande de surface des actifs logistiques", indique Swiss Life Asset Managers.