Swiss Life Asset Managers nomme une Economiste marchés émergents

(AOF) - Josipa Markovic est nommée Economiste marchés émergents au sein de l'équipe de recherche de Swiss Life Asset Managers, à Zurich. Josipa Markovic est ainsi responsable de l'analyse de l'évolution conjoncturelle et des risques dans les pays émergents. Ses opinions sont transmises aux gérants pour les aider à construire leurs allocations de portefeuilles.

Diplômée d'un Master of Science en gestion et économie de l'Université de Bâle en Suisse, Josipa Markovic a travaillé de 2017 à 2018 en tant qu'économiste auprès de la Chambre de commerce allemande à l'étranger (AHK) de Shanghaï, en Chine, où elle était notamment en charge d'analyser l'évolution économique et politique de la Chine.

Auparavant, elle a effectué des missions en gestion des relations, gestion du risque de crédit et en recherche taux et crédit dans le cadre du Ca-reer Start Programm proposé par le Crédit Suisse.