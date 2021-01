Swiss Life Asset Managers lance un fonds de dette souveraine marchés émergents ESG

(AOF) - Le nouveau fonds luxembourgeois Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Emerging Markets Sovereigns investit principalement dans des obligations en monnaie forte émises par des gouvernements et des entités gouvernementales des marchés émergents. Le fonds place les problématiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) au cœur de sa stratégie d'investissement et vise à promouvoir un engagement durable dans les régions du monde qui ont la plus forte croissance.

Le fonds a pour objectif de se conformer aux exigences de l'article 8 du règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) qui entrera en vigueur le 10 mars 2021.