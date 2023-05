Swiss Life Asset Managers lance un deuxième fonds d’infrastructures « value-add »

(AOF) - Swiss Life Asset Managers a lancé « Swiss Life Funds (LUX) ESG Global Infrastructure Opportunities Growth II » (« GIO Growth II »), son deuxième fonds de stratégie « value-add », au sein de sa plateforme Infrastructure Equity en pleine croissance. L’accent sera mis sur les opportunités non cotées en Europe et en Amérique du Nord et se concentrera sur les principales tendances mondiales d’investissement dans le secteur «value-add », notamment la digitalisation, la décarbonation, les difficultés d’approvisionnement et la logistique, ainsi que les nouvelles mobilités.

Le fonds est ouvert aux investisseurs qualifiés et permet d'aligner les intérêts de la clientèle sur ceux de Swiss Life Asset Managers, puisque Swiss Life investit également dans le fonds.

S'appuyant sur le solide historique de performance du premier fonds " value-add " de la plateforme avec un closing sur des engagements totaux de 792 millions d'euros, le fonds GIO Growth II vise un encours d'1,0 milliard d'euros.