Swiss Life Asset Managers France : une offre de services immobiliers à Vitrolles

(AOF) - Swiss Life Asset Managers France développe une offre de services au « Beehive », un ensemble immobilier de bureaux de près de 5 000 m² à Vitrolles. Cet ensemble immobilier de bureaux, conçu par Icade, a été livré au premier trimestre 2020. Le « Beehive » a trouvé son marché en franchissant la barre des 3 000 m² loués. Nombre d’entreprises ont été séduites par ce lieu puisque l’ensemble « Beehive » compte parmi ses locataires des acteurs majeurs de l’industrie et du service (Generali, Segula Technologies, Scalian, Ipeca Msae, Seafrigo Group, Baticel Construction, Onet Main Sécurité...)

Certifié " HQE Bâtiment Durable très performant " en visant une performance énergétique RT 2012-30%, le " Beehive " répond efficacement à l'objectif de la ville visant à développer son offre tertiaire.

" Nous sommes ravis de louer cet ensemble de bureaux à des entreprises de qualité, et remercions les acteurs locaux de leur soutien. Exemplaire en termes de consommation énergétique, le " Beehive " contribuera durablement au dynamisme et à l'attractivité de la commune " indique Anne-Marie Aurières-Perrin, directrice de l'Asset Management et des Services Immobiliers chez Swiss Life Asset Managers France.