Swiss Life Asset Managers France s'engage aux côtés de Nexity pour la construction du siège d'Engie

(AOF) - Swiss Life Asset Managers France s'engage aux côtés d'Engie et Nexity pour la construction du futur siège zéro carbone d'Engie. "Il s'agit d'un ensemble immobilier zéro carbone, aux caractéristiques exceptionnelles, qui offrira un environnement de très grande qualité aux collaborateurs", a commenté la société de gestion. Développé conjointement par Engie et Nexity, l'ensemble se composera de 6 immeubles de 6 ou 7 étages et développera 135 000 m² de surface totale avec un excellent niveau de prestations et de services.

La livraison est prévue entre le deuxième trimestre 2023 et fin 2024.