Swiss Life Asset Managers France renforce son équipe High Yield

(AOF) - Swiss Life Asset Managers France a annoncé l'arrivée de Florent Rouget de Conigliano au poste de gérant de portefeuilles crédit High Yield. Diplômé de L'Ecole Supérieure de Commerce de Rouen en 2003, et CFA charterholder, Florent Rouget de Conigliano dispose d'une solide expérience en asset management, plus particulièrement en gestion de portefeuilles investis en obligations High Yield et Investment Grade.

Il a débuté sa carrière en 2002 au sein de CDC IXIS Capital Markets à Paris. Entré en 2005 chez Ostrum Asset Management (Groupe Natixis), il a évolué pendant 15 ans aux postes de gérant de portefeuilles crédit : sur le monétaire d'abord, puis à la gestion Investment Grade, et enfin sur le crédit High Yield. Il était dernièrement en charge de la gestion de fonds et mandats investis en dettes de sociétés High Yield européennes et américaines.

Florent Rouget de Conigliano renforce l'équipe High Yield de Swiss Life Asset Managers France, dirigée par Edouard Faure, Responsable de la gestion High Yield, assisté de deux analystes-gérants, Romy Kruger et Emmanuel Jourdan.