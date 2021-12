Swiss Life Asset Managers France recrute un Directeur des opérations

(AOF) - Swiss Life Asset Managers France annonce le recrutement d’Hugo Forneris au poste de Directeur des opérations. Il rapportera directement à Frédéric Bôl, Président du directoire de Swiss Life Asset Managers France et, d’un point de vue fonctionnel, à Robin van Berkel, Di- recteur des opérations de Swiss Life Asset Managers.

Il sera membre du Comité Stratégique Opérationnel de Swiss Life Asset Managers France. Les équipes middle-office valeurs mobilières, l'équipe gestion du passif immobilier, ainsi que les équipes reporting valeurs mobilières et immobilier lui seront rattachées.

Hugo Forneris comptera parmi ses missions : faire des recommandations d'organisation ou d'amélioration des processus métiers et coordonner la position et les travaux de la Société auprès des autorités de régulation et des associa- tions professionnelles (AMF, ASPIM, AFG, ...). Il aura aussi pour mission de coordonner pour Swiss Life Asset Managers France les projets de développement français ou internationaux, les projets cross-border en lien avec les différentes entités de Swiss Life Asset Managers et de piloter les nouveaux partenariats notamment sur le plan international.

Diplômé d'un Master 2 " Droit bancaire et financier " de l'Université de Droit Paul Cézanne (Aix-Marseille III), Hugo Forneris (36 ans) était Secrétaire général du Groupe Keys Asset Management depuis 2018. Auparavant, il a exercé de 2009 à 2018, au sein de Swiss Life REIM, en tant que Responsable juridique.