Swiss Life Asset Managers France reçoit les clés l'UCPA Sport Station Hostel Paris

Situé dans le nord-est de Paris, cet ensemble est desservi par les transports en commun avec la proximité de la gare du RER E, Rosa Parks. L'ensemble a déjà obtenu trois certifications : Effinergie +, PEQA et BiodiverCity.

L'objectif de ce complexe est de fournir une offre d'hébergement aux jeunes, aux étudiants étrangers, aux touristes, tout en renforcant l'offre sportive locale à destination du plus grand nombre.

Cette opération acquise en VEFA pour le compte de l'Ircantec et du Fonds de co-investissement de l'ANRU dans le cadre de France 2030 est composée d'une auberge de jeunesse de 228 lits, d'un espace bar-restaurant et d'un multiplexe sportif pour une surface totale de près de 5 500m².

(AOF) - Swiss Life Asset Managers France a pris livraison le 10 juin de l'UCPA Sport Station Hostel Paris dans le 19ème arrondissement de Paris entre le quartier prioritaire de la politique de la ville Michelet-Alphonse Karr - rue de Nantes et le quartier du NPNRU Porte de la Chapelle- Charles Hermite. Implanté sur le nouveau quartier Îlot Fertile développé par Linkcity, cet ensemble a ouvert ses portes en juin et sera inauguré à la rentrée en présence de la Ville de Paris.

