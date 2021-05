Swiss Life Asset Managers France : nouveau responsable pour la gestion Multi-Asset

(AOF) - Louis Jambut est promu Responsable de la gestion Multi-Asset de Swiss Life Asset Managers en France. Depuis 2011, il occupait le poste de gérant de porte-feuilles diversifiés chez Swiss Life Asset Managers France. Il était notamment en charge du développement de modèles quantitatifs d'aide à l'allocation, entre les classes d'actifs et zones géographiques.

Basée à Paris, l'équipe dirigée par Louis Jambut gère une gamme de 6 fonds de multigestion de droit français et luxembourgeois, et des FCPE dont l'encours total s'élève à plus de 3 milliards d'euros (au 31 décembre 2020).

Diplômé de l'École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique (ENSAE - 2005), Louis Jambut évolue depuis 16 ans chez Swiss Life asset Managers France. Il y a débuté sa carrière en 2005 en tant qu'assistant gérant