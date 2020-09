Swiss Life Asset Managers France finalise la cession d'un immeuble de bureaux à Hambourg

(AOF) - Swiss Life Asset Managers France a annoncé la cession du Neuer Dovenhof, un immeuble de bureaux multilocataires et de commerces, situé au cœur du quartier d'affaires de Hambourg. Cette cession a été réalisée par Swiss Life Asset Managers France avec le concours des équipes françaises et allemandes de Swiss Life Asset Managers pour le compte du groupe MAIF.

L'ensemble immobilier a été construit entre 1991 et 1994 par trois architectes Konstantin Kleffel, Uwe Köhnholdt et Bernd Gundersmann. D'une surface globale de 22 165 mètres carrés, cet ensemble est composé de trois corps de bâtiments organisés autour d'un grand atrium central, et s'élève sur 12 niveaux en superstructure, et 2 niveaux de sous-sol.

Le travail d'asset management réalisé par les équipes de Swiss Life Asset Managers française et allemande, consistant à en une stratégie de commercialisation à la division pour offrir des espaces de bureaux modulables et flexibles, l'optimisation des performances énergétiques du bâtiment, ainsi que l'amélioration du confort des utilisateurs permise avec l'évolution de ses prestations de services, a permis de céder l'immeuble intégralement occupé.

Le Neuer Dovenhof est actuellement loué à 37 locataires, et principalement à 4 so-ciétés internationales de renom.

Cette transaction a été réalisée au profit de Zurich Insurance Group.