Swiss Life Asset Managers France attend un exercice d'équilibriste de Christine Lagarde

Mais surtout ajoute Eric Bourguignon, la BCE redoute qu'un tel resserrement déclenche une envolée des taux d'intérêt, une envolée qui serait particulièrement malvenue au moment où les Etats de l'Union doivent emprunter des sommes colossales pour financer leurs plans de soutien et où la Commission européenne s'apprête elle-même à faire massivement appel aux marchés.

Cette révision de ses prévisions ne devrait pas pour autant la conduire à réduire le rythme de ses achats quotidiens de titres comme d'aucuns l'anticipent et cela pour au moins deux raisons, indique Eric Bourguignon.

(AOF) - La BCE relèvera à n'en pas douter ses perspectives de croissance et d'inflation en zone euro lors de la réunion ce jour, commente Eric Bourguignon, Directeur des activités sur titres pour comptes de tiers de Swiss Life Asset Managers France. Comme beaucoup d'analystes, elle a en effet été surprise par la vigueur du rebond économique que nous sommes en train de vivre et par l'accélération des prix à la consommation qui l'accompagne, estime le professionnel.

