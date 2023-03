Swiss Life Asset Managers France annonce la signature d’un bail avec Malt

(AOF) - Cinq mois avant la livraison de l’immeuble « Magda » situé à Paris 9ème, Swiss Life Asset Managers France sécurise un bail avec Malt sur l’intégralité des surfaces bureaux de l’actif. Situé au 18 rue Godot de Mauroy à Paris (9ème arrondissement), l’immeuble « Magda » a été acquis en 2020 pour le compte de Swiss Life France et de l’OPCI SwissLife ESG Dynapierre labelisé ISR et géré par Swiss Life Asset Managers France. Les 4 550 m² de cet immeuble viendront accueillir la société Malt.

Membre du Next 120, Malt est une marketplace européenne où plus de 480 000 consultants freelances mettent leurs compétences et expertises au service des entreprises qui recherchent des talents externes.

Cette transaction a été conclue près de 5 mois avant la livraison de l'ensemble immobilier prévue en juin 2023.